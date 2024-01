Legende: Souveräner Sieg Für die Schweizer Nati. Freshfocus/Claudio Thoma/Archiv

Es waren spezielle Bedingungen, welche die Schweizer an der WM-Qualifikation in Skofja Loka (SLO), wo alle Partien bestritten werden, antrafen. Gespielt wird auf einem Parkettboden mit unterschiedlichsten Linien. Davon liessen sie sich im ersten Spiel gegen Italien nicht gross beirren. Gegen die Weltnummer 32 übernahm das Team von Johan Schönbeck wie zu erwarten sofort das Spieldiktat. Am Ende resultierte mit dem 16:2 der erwartete, hohe Sieg.

Bester Torschütze war Marco Louis mit drei Treffern. Insgesamt waren gleich elf verschiedene Schweizer erfolgreich. Als bester Spieler der Schweiz wurde Paolo Riedi ausgezeichnet.

Nati-Captain wechselt nach Schweden Box aufklappen Box zuklappen Am Tag der Lancierung der WM-Quali in Slowenien wurde bekannt, dass Noël Seiler auf Klubebene nach der aktuellen Saison weiterzieht und in die höchste schwedische Liga zum Team Thorengruppen wechselt. Für den 22-jährigen GC-Akteur ist es die erste Station im Ausland. Vom Schweizer Nati-Captain erhofft sich der Tabellen-Neunte zusätzliche offensive Stärke.

Weiter geht es in der WM-Qualifikation für die Schweiz am Donnerstag gegen Belgien. Danach stehen noch Partien gegen Dänemark und Slowenien an. Die drei besten Teams der Fünfergruppe qualifizieren sich für die WM im Dezember in Schweden.