Ein Klassiker und ein Zürcher Derby

Die Unihockey-Cupfinals zwischen Dietlikon und Piranha Chur sowie Rychenberg Winterthur und den Grasshoppers garantieren Spektakel. SRF überträgt die Duelle am Samstag im Livestream.

Zusatzinhalt überspringen TV-Hinweis Verfolgen Sie die Cupfinals in der Berner Wankdorfhalle im Livestream auf www.srf.ch/sport. Um 15:00 Uhr beginnt die Übertragung von Dietlikon - Piranha Chur. Um 19:00 Uhr folgt das Duell GC - Rychenberg Winterthur.

Dietlikon gegen Piranha Chur: Im Cupfinal der Frauen kommt es zum ewigen Duell der Liga-Dominatorinnen. Die Zürcher Unterländerinnen greifen nach dem 8. Cup-Titel und dem 3. Triumph in Folge. In der Meisterschaft hatte zuletzt jedoch Piranha die Nase vorn: In den letzten 5 Jahren ging der Titel stets nach Chur.

In der Berner Wankdorfhalle kommt es überraschenderweise erst zum 2. Direktduell an einem Cup-Finaltag. Nicht zuletzt, weil Piranha im Cup einige Male ungewohnte Schwächen offenbarte.

Höhenflug vs. Titelverteidigung

Auch bei den Männern kann zwischen Rychenberg Winterthur und den Grasshoppers ein ausgeglichenes Duell erwartet werden. Die Winterthurer warten zwar schon seit 21 Jahren auf einen Titelgewinn. Als Zweiter der Qualifikation gehört Rychenberg heuer aber zu den Meisterkandidaten.

Grossen Anteil am Höhenflug haben die sieben starken Ausländer im Kader. Gut möglich, dass die Unterländer auch den Meister und Cupfinalisten des Vorjahres ärgern.