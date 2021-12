Die Unihockey-Nati muss sich an der WM in Helsinki im Halbfinal Schweden mit 1:6 geschlagen geben.

Die Mannschaft von Trainer David Jansson wird für eine gute Leistung schlecht belohnt.

Im Spiel um die Bronzemedaille trifft die Schweiz auf Tschechien.

Am letzten Samstag waren die Schweizer Unihockeyanerinnen an der WM in Uppsala mit grossen Ambitionen in den Halbfinal gegen Topfavorit Schweden gegangen. Am Schluss folgte mit einer 1:14-Klatsche die Ernüchterung. Knapp eine Woche später wollten es die Schweizer Männer in Helsinki ebenfalls im WM-Halbfinal gegen die übermächtigen Schweden besser machen.

Und das Team von Trainer David Jansson zeigte gegen den achtfachen Weltmeister eine starke Leistung. In den ersten beiden Dritteln waren die Schweizer das bessere Team. Bis zur 44. Minute konnten sie auf die Sensation hoffen. Dann sorgten Kim Nilsson und Johan Samuelsson mit einem Doppelschlag innert 2 Minuten zum 4:1 für die Entscheidung.

01:31 Video Schweden sorgt mit Doppelschlag für die Entscheidung Aus Sport-Clip vom 10.12.2021. abspielen

Schweden profitiert von Schweizer Geschenk

Die Schweizer hatten es vor allem in der Startphase verpasst, der Partie eine andere Richtung zu geben. Der Aussenseiter fand gut ins Spiel und kam gleich zu mehreren Chancen. Entweder blieben diese aber ungenutzt oder der starke Schweden-Keeper Jonathan Edling konnte parieren.

In der 12. Minute machte die Schweiz dem favorisierten Gegner dann ein folgenschweres Geschenk. Nach einem Ballverlust wollte Michael Schiess in der Mitte klären, der Ball landete aber im eigenen Tor. Aus dem Nichts lagen die Schweden in Führung. Und sie nutzten die leichte Verunsicherung der Schweizer gnadenlos aus. Nur 42 Sekunden später erhöhte Tobias Gustafsson auf 2:0.

00:30 Video Die Schweiz verhilft Schweden mit Eigentor zur Führung Aus Sport-Clip vom 10.12.2021. abspielen

Hoffnung dank Laely

Die Schweiz liess sich aber nicht beirren und kam durch ein sehenswertes Konter-Tor von Claudio Laely in der 25. Minute zum 1:2. In der Folge drückte die Unihockey-Nati auf den Ausgleich, konnte aber nicht reüssieren. Im letzten Abschnitt setzte sich dann doch noch die schwedische Klasse durch.

00:49 Video Laely mit dem sehenswerten Anschlusstor Aus Sport-Clip vom 10.12.2021. abspielen

Während die Skandinavier nun im Final gegen Finnland um den Titel spielen, bleibt dem Jansson-Team noch die Chance auf die Bronzemedaille. Gegner am Samstag (13:20 Uhr live auf SRF info) ist Tschechien. In der Gruppenphase hatten sich die Schweizer mit 4:2 gegen die Tschechen durchgesetzt.