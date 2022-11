Hoher Sieg an Heim-WM

Die Schweizer Unihockey-Nati schlägt die Slowakei im letzten WM-Gruppenspiel in Winterthur mit 9:3 und sichert sich den Gruppensieg.

Insgesamt sorgen 8 verschiedene Torschützen für die 9 Schweizer Treffer.

Im Viertelfinal trifft die Schweiz am Donnerstag (ab 18:00 Uhr live bei SRF) auf den Sieger des Duells zwischen Lettland und Estland. Ein Punkt hätte der Schweizer Nati im abschliessenden Vorrundenspiel gegen die Slowakei gereicht, um sich den Sieg in der Gruppe A zu sichern. Bereits früh wurde allerdings klar, dass die Schweiz in Winterthur auf Sieg spielt. Gegen vor allem zu Beginn überforderte Slowaken sorgten 4 Treffer zwischen der 5. und der 14. Minute für die entscheidende Differenz. Den Startpunkt setzte Tim Braillard mit einem Tor per Freischlag – aus kurzer Distanz überraschte er mit einem Direktschuss in die Ecke. Danach erhöhten Jan Zaugg (7.), Tobias Heller (8.) und Michael Schiess (14.) schnell auf 4:0.

01:33 Video Die Schweiz trifft im Startdrittel 4 Mal Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 33 Sekunden.

Nur kurz gezittert

Weil sich der neu in die Aufstellung gerückte Keeper Patrick Eder durch einen Powerplay-Treffer von Michal Pazak (17.) und 30 Sekunden vor Drittelsende auch durch Peter Nehila bezwingen lassen musste, war die Partie aber nach 20 Minuten zumindest resultatmässig eng.

Ein Doppelschlag von Claudio Laely rund um Spielhälfte (29./31.) – zweimal auf Assist von Paolo Riedi – sorgte aber schnell wieder für eine beruhigende Führung. Auch vom nächsten Gegentreffer durch Michal Dudovic in der 44. Minute liessen sich die Schweizer nicht verunsichern, sondern setzten ihrerseits zur Gala an.

01:10 Video Laely trifft im Mitteldrittel doppelt Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 10 Sekunden.

Patrick Mendelin traf nach 47 Minuten zum 7:3, Jan Bürki und Joel Rüegger sorgten mit einem Doppelschlag innerhalb von 8 Sekunden in der 58. Minute für den 9:3-Endstand. Vor den 2000 Fans in der Arena drückte die Nati sogar noch auf den 10. Treffer, doch die Slowaken verteidigten in der Schlussphase ihr Tor erfolgreich.

Finnland reagiert auf Niederlage

Im anderen Spiel der Gruppe A kam Finnland gegen Norwegen nach 0:1-Rückstand noch zu einem 7:2-Sieg. Damit sichern sich die Finnen den 2. Platz in der Gruppe hinter der Schweiz. Für die Nati ist der Gruppensieg insofern wichtig, dass sie nun frühestens im Final auf Weltmeister Schweden treffen kann.

01:48 Video Finnland schlägt Norwegen nach Rückstand deutlich Aus Sport-Clip vom 08.11.2022. abspielen. Laufzeit 1 Minute 48 Sekunden.

So geht's weiter

Die Schweizer Nati wird am Donnerstag um 18:00 Uhr (live bei SRF) ihren Viertelfinal bestreiten. Der Gegner ist noch offen – die Schweiz trifft auf den Sieger des Achtelfinal-Duells zwischen Lettland (4. der Gruppe B) und Estland (1. der Gruppe C).