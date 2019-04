Es war mehr als ein Strohfeuer, das Köniz im Spiel 5 einer intensiven Playoff-Halbfinal-Serie zweier Kantonsrivalen entfachte. Lange blieben die Berner Vorstädter in einem Match, in dem sie von Anfang an das Messer am Hals hatten, viel bis alles schuldig. Doch dann haben sie nach 0:5-Rückstand eine verrückte Partie doch noch fast auf den Kopf gestellt.

41. Minute: Nur 37 Sekunden Anlaufzeit im Schlussdrittel brauchte der Gast, um sich endlich auf die Resultattafel zu bringen – 1:5 .

. 44. Minute: Prompt legt Floorball Köniz nach und verringert den Rückstand weiter – 2:5 .

. 49./53. Minute: Eine Doublette gibt der Aufholjagd neue Nahrung – 4:5 .

. 59. Minute: Silvan Bolliger gelingt 110 Sekunden vor Ablauf der regulären Spielzeit der Ausgleich – 5:5.

Am Ende war diese beherzte Rückkehr des Schweizer Meisters von 2018 Makulatur. Denn Marco Rentsch erzielte in der 6. Minute der Verlängerung das 6:5-Siegestor. Somit haben seine Farben, Wiler-Ersigen, den Playoff-Halbfinal klar mit 4:1 für sich entschieden.

Matchwinner in Kirchberg war Deny Känzig, der früh 3 Treffer erzielte und so den Serien-Champion früherer Jahre noch vor Ablauf des 1. Abschnitts vermeintlich komfortabel mit 4:0 in Führung brachte. Doch dann folgte der grosse Auftritt der Könizer, der mehr verdient hätte als das bittere Saisonende.

GC vergibt ersten Matchball

Der Gegner von Wiler-Ersigen im Superfinal um den NLA-Meistertitel ist noch nicht ernannt. Die Grasshoppers mussten im anderen Halbfinal-Duell Alligator Malans auf 2:3 herankommen lassen. Die Bündner kamen dank einem 6:3 in Zürich zu ihrem ersten Auswärtserfolg in dieser Serie.

