Unihockey: Köniz folgt Wiler-Ersigen in den Final

Die Unihockeyaner von Köniz stehen im Superfinal und treffen dort am 22. April auf Meister Wiler-Ersigen. Die Berner gewannen Spiel 5 im Playoff-Halbfinal gegen GC zuhause mit 5:3 und setzten sich in der Serie mit 4:1 durch. Köniz ging bis zur 22. Minute mit 4:1 in Führung. Die Grasshoppers kamen zwar noch einmal bis auf 3:4 heran. Das 5:3 durch Patrik Doza in der 57. Minute bedeutete dann aber die Entscheidung.

Mountainbike: Neff von Defekt gestoppt

Jolanda Neff ist zum Auftakt des Swiss Cup im Tessin von einem Defekt gestoppt worden. Die St. Gallerin zog auf der 1. von 5 Runden davon, ehe ihr die Kette raussprang. Dieses Missgeschick passierte ihr in der Folge noch zweimal, ehe in der letzten Runde ein platter Hinterreifen hinzukam. Am Ende reichte es Neff zu Platz 5. Den Sieg sicherte sich die Nidwaldnerin Alessandra Keller, die beim Weltcup-Auftakt in Südafrika 10. Geworden war.

Motocross: Seewer in Italien in den Top 10

Jeremy Seewer ist beim 4. Saisonevent in der höchsten Motocross-Klasse MXGP zweimal in die Top 10 gefahren. Der Bülacher wurde im italienischen Pietramurata im 1. Rennen Achter, im 2. Rennen reichte es ihm zu Platz 10. Eine Klasse für sich war der Niederländer Jeffrey Herlings, der dank zwei Siegen die WM-Führung übernahm.

Schwimmen: 15 Schweizer mit EM-Ticket

An den Schweizer Langbahn-Meisterschaften haben sich Thierry Bollin, Jacques Läuffer, Roman Mityukov und Noe Ponti bei den Männern sowie Nina Kost, Lisa Mamié, Sara Staudinger und Svenja Stoffel bei den Frauen für die EM in Glasgow qualifiziert. Bereits zuvor hatten Jérémy Desplanches, Yannick Käser, Nils Liess und Maria Ugolkova das Ticket auf sicher. Zudem werden auch Noémi Girardet, Leonie Richter und Sasha Touretski selektioniert.

