Der Schweizer Goalie wurde für seine Leistungen an der Unihockey-WM in Prag ausgezeichnet.

Pascal Meier darf sich nach WM-Bronze über 2 weitere Preise freuen. Der Goalie der Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft wurde ins All-Star-Team berufen und als MVP ausgezeichnet.

Mit dem Titel als bester Spieler der WM schaffte Meier eine dreifache Premiere:

Noch nie gewann ein Schweizer diesen Preis an einer WM.

Noch nie ging diese Auszeichnung zuvor an einen Goalie.

Noch nie wurde ein Spieler, der nicht im WM-Final stand, gewählt.

Meier hatte an der WM in Tschechien massgeblichen Anteil an der Bronze-Medaille der Schweiz. Im Halbfinal hätte das Team von Trainer David Jansson – auch dank zahlreicher Paraden von Meier – beinahe Rekord-Weltmeister Schweden eliminiert und verlor erst im Penaltyschiessen.