Es war ein regelrechtes Feuerwerk, das Floorball Köniz in den Schlussminuten der 2. Playoff-Halbfinalpartie gegen Alligator Malans zündete. In einer umkämpften Partie fiel die Entscheidung zugunsten der Könizer erst in der 48. Minute. Nachdem der Ball unglücklich vom Aussennetz an den Rücken von Malans-Torhüter Jonas Wittwer geprallt war, reagierte der Berner Jonas Guggisberg am schnellsten und schob zum 3:2 ein.

Nach Lattentreffern der Köniz-Spieler Yann Ruh (50.) und Stefan Hutzli (52.) war Ruh mit dem 4:2 (54.) dann für den 2-Tore-Vorsprung verantwortlich. Jonas Ledergeber (57.) und Tim Aebersold (59.) sorgten für das klare Schlussresultat. Nachdem die Berner am Samstag eine 5:3-Führung noch aus der Hand gegeben hatten, setzten sie sich dieses Mal dank einem starken Schlussdrittel durch.

Malans mit dem besseren Beginn

Vor dem Schlussfurioso der Berner hatten sich die Mannschaften ein Duell auf Augenhöhe geliefert. Malans erwischte den besseren Start in die Partie und führte nach Durchgang Nummer 1 noch mit 2:1. Der Ausgleich gelang den Könizern dank einem schön herausgespielten Treffer in Überzahl (31.). Im Schlussdrittel vermochten die Bündner nicht mehr mit dem Gegner mitzuhalten. Dank diesem Sieg gleicht Floorball Köniz in der Serie zum 1:1 aus.

In der 2. Halbfinal-Serie ging Wiler-Ersigen gegen GC mit 2:0 in Führung. Die Emmentaler gewannen Spiel 2 mit 6:5 nach Verlängerung.