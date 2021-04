Dank einem starken Comeback gewinnt Floorball Köniz mit 9:7 gegen Alligator Malans und geht in der Playoff-Halbfinal-Serie mit 2:1 in Führung.

Legende: Packendes Duell Köniz entscheidet das 3. Halbfinal-Spiel gegen Malans für sich. Freshfocus

Noch kurz versuchen den eigenen Schuh richtig anzubekommen, abziehen und sein Team mit 6:2 in Führung schiessen. Genau das tat Malans-Center Dan Hartmann im 3. Spiel der Playoff-Halbfinal-Serie gegen Floorball Köniz. Der Malanser richtete vor dem gegnerischen Tor gerade seinen Schuh und wurde währenddessen von seinen Team-Kameraden angespielt.

Obwohl der Schuh noch nicht ganz sass, reagierte Hartmann blitzschnell und versenkte den Ball im Köniz-Tor. Ein Tor, das den Bündnern letztlich nichts brachte.

Nach 2 Dritteln schien die Messe bereits gelesen, denn Malans führte mit 5:1. Doch in einem packenden Schlussdrittel witterten die Berner ihre Chance und kämpften sich Schritt für Schritt zurück in die Partie. Als Pascal Michel 3 Minuten vor Schluss den Anschlusstreffer zum 6:7 erzielte, gerieten die Malanser völlig aus dem Konzept und kassierten nur 1 Minute später den Ausgleich durch Manuel Engel.

2. Sieg in Folge und die Führung in der Serie

Eine weitere Zeigerumdrehung später war erneut Michel zur Stelle, der sein Team kurz vor Schluss und erstmals in der Partie in Führung schoss. Jonas Ledergerber machte mit seinem Empty-Netter zum 9:7 den Comeback-Sieg perfekt. Dank dem 2. Erfolg in Folge führt Floorball Köniz in der Playoff-Halbfinal-Serie gegen Malans nun mit 2:1.

In der 2. Halbfinal-Paarung gewannen die Grasshoppers mit 7:3 gegen Wiler-Ersigen. GC verkürzt in der Serie damit auf 1:2.