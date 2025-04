Legende: Wollen weiter für Furore sorgen Die Spieler der Grasshoppers. SRF

Nach einer sehr durchzogenen Qualifikation mit Schlussrang 8 scheinen die Grasshoppers in der entscheidenden Phase der Unihockey-Meisterschaft der Männer richtig in Fahrt zu kommen. In der Playoff-Viertelfinal-Serie gegen den Quali-Zweiten Wiler-Ersigen lagen die Zürcher dreimal in Rückstand, konnten aber jeweils ausgleichen und schliesslich Spiel 7 für sich entscheiden.

Im Halbfinal wartet nun eine weitere Mammutaufgabe auf den Schweizer Meister von 2022. Ab Dienstag fordert GC den amtierenden Schweizer Meister und Qualifikationssieger Zug United. Die Zentralschweizer bekundeten ihrerseits im Viertelfinal gegen Uster kaum Probleme und gewannen die Serie 4:1.

GC will sich für letzte Saison revanchieren

Für die Grasshoppers bietet sich gegen den amtierenden Champion die Chance zur Revanche. Bereits in der letzten Saison standen sich die beiden Teams in den Playoff-Halbfinals gegenüber. Damals setzten sich die Zuger nach einem 0:1-Rückstand letztlich mit 4:2 durch und sicherten sich im Anschluss dank einem 6:5 im Superfinal gegen Wiler-Ersigen erstmals den Meistertitel.

In dieser Saison standen sich GC und Zug in der Liga und im Cup insgesamt dreimal gegenüber. United entschied alle Duelle für sich. Die Grasshoppers feierten den letzten Sieg gegen diesen Kontrahenten im letztjährigen Halbfinal, als sie in Spiel 5 einen ersten Matchball auswärts noch abwehren konnten.

Berner Oberland fordert den Serienmeister

Im anderen Halbfinal stehen sich ab Donnerstag die Tigers Langnau und Floorball Köniz gegenüber. Die beiden Berner Teams gewannen ihre Viertelfinal-Serien souverän. Langnau fertigte Thurgau ebenso mit 4:1 ab wie Köniz Rychenberg Winterthur.

Bei den Frauen starten die Playoff-Halbfinals am Mittwoch. Unihockey Berner Oberland fordert dabei Serienmeister und Quali-Sieger Kloten-Dietlikon Jets. Die anderen Finalistinnen ermitteln Skorpion Emmental Zollbrück sowie Zug United.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Das 2. Spiel im Playoff-Halbfinal der Frauen zwischen den Kloten-Dietlikon Jets und Unihockey Berner Oberland sehen Sie am Samstag ab 16:50 Uhr live bei SRF und in der SRF Sport App.

Unihockey