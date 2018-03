Köniz konnte im Playoff erfolgreich nachlegen. Der Qualifikations-Zweite schaffte im Duell mit GC gleich bei der ersten Gelegenheit das Break. Ein 11:5-Auswärtssieg bringt den Berner Vorstädtern die 2:0-Führung in dieser Serie.

Das Schlussresultat wird den Stärkeverhältnissen nicht ganz gerecht, denn lange war es eine animierte Partie auf Augenhöhe. Doch in der 2. Pause schienen die Hausherren, die zu diesem Zeitpunkt 4:3 voraus lagen, ihren Schwung verloren zu haben.

Ein Blitztor ohne Wert

Im 3. Abschnitt waren nur noch die Könizer am Drücker. Innert weniger als 11 Minuten korrigierten sie den Rückstand in ein 7:4. Der Gast hatte sich zwar in diesem Match auch schon eine 3:1-Führung erarbeitet, ein zweites Mal musste er aber den Gegner nicht mehr herankommen lassen. Am Schluss wurde es eine Gala, bei der sich Jan Zaugg mit 3 Treffern und 1 Assist auszeichnete.

Ein schwacher Trost war es für die Zürcher, dass sie wie die Feuerwehr losgelegt hatten. Fabrice Göldi benötigte gerade einmal 10 Sekunden, um seine Farben in Front zu schiessen. Doch Köniz hatte, wenn auch mit etwas Verzögerung, auf seine Art eindrücklich reagiert.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 24.03.2018 16:55 Uhr