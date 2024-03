Zug United gewinnt Spiel 6 im Playoff-Viertelfinal bei Alligator Malans 5:4 und zieht in den Halbfinal ein.

Das Siegtor erzielt Severin Nigg in der 59. Minute.

GC steht nach einem 6:5-Sieg bei Köniz ebenfalls als Halbfinalist fest.

Nach einem verpatzten Startdrittel setzte Zug United im Playoff-Viertelfinal in Malans zur Wende an. Innert 13 Minuten drehten die Gäste einen 0:2-Rückstand in eine 4:2-Führung. Dafür verantwortlich zeichneten insbesondere die überragenden Nordländer in den Zuger Reihen: Albin Sjögren, Robert Nilsberth und Sami Johansson.

Der schwedische Topskorer Sjögren verkürzte in der 26. Minute per Direktschuss auf 1:2 und legte das 3:2 durch Severin Nigg mit einem schnell ausgeführten Freistoss vor. Johansson erzielte derweil den Ausgleich in der 33. Minute und liess sich für Raphael Neidharts Treffer zum 4:2 einen Assist gutschreiben. Auch Nilsberth glänzte mit zwei Vorlagen.

Siegtor in der 59. Minute

Im Schlussdrittel bäumte sich Alligator Malans noch einmal auf, um das drohende Saisonende noch abzuwenden. In der 48. Minute brachte Joshua Schnell mit einem Ablenker im Powerplay die Spannung wieder zurück, 6 Zeigerumdrehungen später glich Topskorer Tomi Jerkku gar zum 4:4 aus.

Das Momentum lag in der Schlussphase auf Bündner Seite, nahm in der 59. Minute aber eine jähe Wendung. Christoph Camenisch handelte sich eine Strafe ein, welche die Zuger 30 Sekunden später prompt nutzten. Nach Vorlage Sjögrens erzielte Nigg das entscheidende 5:4. Der Cupsieger zieht damit nach Floorball Thurgau als zweite Mannschaft in den Playoff-Halbfinal ein.

GC zittert sich in Halbfinal

Mit einem knappen Sieg beendete auch GC die Viertelfinal-Serie gegen Köniz. Bei den Bernern gewannen die Zürcher Spiel 6 mit 6:5. Kurz vor Schluss brachte Köniz die Zürcher aber noch einmal ins Schwitzen. Nino Bühlers Anschlusstor 14 Sekunden vor Spielende kam jedoch zu spät.

Derweil hat es Wiler-Ersigen bei den Tigers Langnau verpasst, das Halbfinalfeld zu komplettieren. Die Tigers setzten sich in Spiel 6 knapp mit 4:3 durch und schafften damit den 3:3-Ausgleich in der Serie. Die «Belle» steigt am Sonntag um 17 Uhr in der Sportanlage Grossmatt in Kirchberg, der Heimstätte Wiler-Ersigens.