Wiler-Ersigens Matthias Hofbauer ist eine lebende Unihockey-Legende. Nun hat der 38-jährige Altmeister aber genug: Wie sein Klub bekannt gab, beendet Hofbauer seine beispiellose Karriere nach 23 Jahren Spitzensport.

Seit 1994 hielt er dem SV Wiler-Ersigen mit zwei Unterbrüchen die Treue: 2002/2003 spielte er für Jönköpings, zwischen 2007 und 2009 leihweise bei IBK Dalen.

Eindrückliche Zahlen aus Hofbauers Karriere 1x Champions-Cup-Sieger (2005)

3x Schweizer Cupsieger

10x Schweizer Meister

565 NLA-Spiele (Debüt im September 1997 gegen Giants Kloten)

1073 Skorerpunkte (511 Tore und 562 Assists)

Rekordnationalspieler: 194 Länderspiele (268 Punkte), Debüt im April 1999

WM-Rekordskorer mit 97 Punkten in 57 WM-Spielen bei 10 WM-Teilnahmen (Topskorer 2004 und 2010)

Hofbauer war diese Saison mit Wiler-Ersigen in den Playoffs gegen Chur Unihockey auf bestem Weg in den Halbfinal, ehe die Saison der Unihockeyaner aufgrund der Corona-Krise abgebrochen werden musste.

«Es mag jetzt vielleicht komisch klingen, aber ich habe nie damit spekuliert, an einem Super-Event die Karriere zu beenden», meint er dazu. «Es war nun halt in Chur bei einem Geisterspiel, das passt schon», so Hofbauer bescheiden.

Auch in der Nati eine Legende

Auch in der Nationalmannschaft hinterliess Hofbauer grosse Spuren: Mit 194 Spielen (268 Skorerpunkte) ist er der Schweizer Rekordspieler. Mit der Schweizer Nationalmannschaft sammelte er 7 WM-Bronzemedaillen, ehe er im Dezember 2018 aus der Nati zurücktrat.