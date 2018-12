Nur wenig hat zur ganz grossen Sensation gefehlt. Die Schweizer Nati forderte dem grossen Favoriten Schweden alles ab. Erst im Shootout musste sich das Team von David Jansson geschlagen geben. Rasmus Enström verwandelte den entscheidenden Penalty für «Tre Kronor».

Für die Schweiz war es im 69. Duell mit dem achtfachen Weltmeister die 61. Niederlage (bei 7 Remis und einem Sieg). Bereits zum 6. Mal zog die Nati in einem WM-Halbfinal den Kürzeren.

Führung bis 103 Sekunden vor Schluss

So nah wie in Prag stand die Nati dem ganz grossen Coup noch nie. In der 57. Minute gingen die Schweizer durch Patrick Mendelin 4:3 in Führung. Diesen Vorsprung vermochte der Aussenseiter aber nicht über die Zeit zu bringen. 103 Sekunden vor Schluss rettete Albin Sjögren die Schweden noch in die Verlängerung.

Schweiz findet nach Zwischentief zurück

In der regulären Spielzeit hatten sich die beiden Teams ein packendes Duell auf Augenhöhe geliefert. Die Schweden starteten besser und gingen in der 9. Minute durch Robin Nilsberth in Führung. Die Schweiz reagierte durch Jan Zaugg aber noch im 1. Drittel mit dem Ausgleich (16.).

Die schwierigste Phase erlebten die Schweizer im Mitteldrittel. Dank einem Doppelschlag durch Nilsberth und Kim Nilsson zog Schweden auf 3:1 davon. Die Schweizer fingen sich aber wieder. Luca Graf verkürzte noch im Mitteldrittel, Mendelin glich nach 45 Sekunden im 3. Abschnitt aus.

Live-Hinweis Das Spiel um Platz 3 zwischen der Schweiz und Tschechien sehen Sie am Sonntag ab 12:55 Uhr live auf SRF info und in der Sport App. Den Final zwischen Finnland und Schweden gibt es ab 15:55 Uhr im Stream.

Gegen Tschechien um Bronze

Am Sonntag bietet sich der Schweiz nun die Chance, im kleinen Final gegen Tschechien zum 8. Mal eine WM-Medaille zu holen (bisher einmal Silber und sechsmal Bronze). Der Gastgeber blieb im Halbfinal beim 2:7 gegen Finnland ohne Chance. Bereits sechsmal spielten die Schweizer gegen die Tschechen um WM-Bronze. Viermal konnten sie sich durchsetzen.

Die Schweden stehen derweil einmal mehr im WM-Final. Gegen Finnland winkt am Sonntag die Chance zur Revanche. 2016 setzte es gegen die Finnen im Kampf um WM-Gold eine 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen ab.

Die K.o.-Phase im Überblick Viertelfinals



Schweiz - Norwegen 3:2 n.V.

Tschechien - Dänemark

10:1 Schweden - Lettland

14:1 Finnland - Deutschland

6:1

Halbfinals

Tschechien - Finnland

2:7

Schweden - Schweiz

5:4 n.P.

Final

Finnland - Schweden

Sonntag, ab 15:55 Uhr im Stream

Spiel um Platz 3



Tschechien - Schweiz

Sonntag, ab 12:55 Uhr SRF info



Männer-WM 2022 in der Schweiz Die Unihockey-WM der Männer 2022 findet in der Schweiz statt. Als Austragungsorte prüft Swiss Unihockey derzeit das Zürcher Hallenstadion und die Saalsporthalle sowie die neue ZSC-Arena in Altstetten und das Eishockeystadion in Kloten. Weil im Dezember 2022 die Fussball-WM in Katar läuft, wird die Unihockey-WM auf Oktober oder November vorgezogen.

Sendebezug: SRF zwei, sportlive, 08.12.18, 18:50 Uhr