Patrick Mendelin ist in der Nati eine der Leaderfiguren. Der 35-Jährige lebt vom Unihockey – als spielender Sportchef.

Legende: Geniesst an der Heim-WM jede Sekunde Patrick Mendelin. Freshfocus/Claudio Thoma

Patrick Mendelin ist einer der erfolgreichsten Schweizer Unihockey-Spieler. Dennoch bestreitet der Baselländer mit 35 Jahren seine erste Heim-WM. Ob auf Klubebene oder im Nationalteam – Mendelin gehört seit Jahren zum Inventar.

Neunmal gewann der Stürmer mit Wiler-Ersigen den Schweizer Meistertitel, dreimal gehörte der über 100-fache Internationale beim Gewinn von WM-Bronze zum Schweizer Team. Dennoch erlebt Mendelin im Spätherbst einer aussergewöhnlichen Karriere mit der WM vor eigenem Anhang eine Premiere.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Viertelfinal der Schweizer Unihockey-Nati gegen Lettland am Donnerstag ab 17:30 Uhr live auf SRF zwei oder im Livestream.

An der Heim-WM 2004 war er gerade noch zu jung, 2012 schaffte er den Sprung ins Kader nicht. Nun geniesst er jede Minute des Turniers. «Das passiert dir nicht zweimal im Leben, zumindest mir nicht mehr», so der Familienvater mit einem Schmunzeln.

Doch Mendelin geniesst nicht nur, er liefert auch Zählbares – eigentlich wie immer in seiner Karriere. Fünf Skorerpunkte hat der Routinier in den drei Vorrundenpartien bereits gesammelt. Auch am Dienstag zum Abschluss der Gruppenphase gegen die Slowakei erzielte der nun sechsfache WM-Teilnehmer einen Treffer.

00:45 Video Mendelins Assist und Tor gegen Finnland Aus Sport-Clip vom 06.11.2022. abspielen. Laufzeit 45 Sekunden.

Mendelin geht eigene Wege

Als er 2012 für die WM nicht berücksichtigt worden war, trat Mendelin vorübergehend von der grossen Bühne ab, wechselte von Wiler in die NLB zu seinem Stammverein Leimental, um diesen vor dem Fall in die 1. Liga zu bewahren. Heute ist er bei dessen Nachfolgeklub Basel Regio spielender «General Manager» und Sportchef und führte die Mannschaft im Sommer in die höchste Liga. Selbst als NLB-Spieler war er zuvor für die Nati aufgeboten worden.

Die Last ist gross: 60 Prozent ist er bei Basel Regio angestellt. Im Herbst gab er seinen Zweitjob bei einer Bank mit Blick auf die WM auf. Mendelin lebt derzeit ausschliesslich vom Unihockey – als einziger Spieler der Schweizer Mannschaft.

Die enorme Erfahrung Mendelins auch in wichtigen Spielen könnte für die Schweiz im weiteren Turnierverlauf Gold wert sein – im Idealfall nicht nur im übertragenen Sinn.