4. Titel in Serie: Jets nach 4:2-Sieg über «Skorps» Meister

Die Kloten-Dietlikon Jets holen sich zum 4. Mal in Serie den Schweizer Meistertitel im Unihockey.

Im Superfinal in Kloten bezwingen sie die Skorpions Emmental Zollbrück mit 4:2.

Bei den Männern krönt sich Wiler-Ersigen zum alleinigen Rekordmeister.

Spannender hätte die Ausgangslage vor dem Schlussdrittel in Kloten kaum sein können. 2:1 führten die Kloten-Dietlikon Jets gegen die Skorpions Emmental Zollbrück, die beiden Teams waren sich 40 Minuten lang auf Augenhöhe begegnet. Mit 2 Treffern in der 50. und 52. Minute sorgten die Zürcherinnen schliesslich für die Entscheidung.

Nach einem Backhand-Querpass von Andrea Gämperli traf Chiara Bertini souverän zum 3:1. Keine 2 Minuten später war Leonie Wieland nach einer sehenswerten Einzelleistung für die Vorentscheidung besorgt.

Jets entscheiden Partie dank Doppelschlag im Schlussdrittel
Spichiger verkürzt zum 2:4

In den Schlussminuten warfen die «Skorps» noch einmal alles nach vorne. Zwar kamen sie durch Nathalie Spichiger noch zum 2. Torerfolg. Für ein Comeback war die Hypothek in den Schlussminuten jedoch zu gross. Die Jets brachten den Vorsprung über die Zeit und durften sich über ihren 10. Meistertitel freuen.

Nach der Schlusssirene brechen bei den Jets alle Dämme
Die Tore im Superfinal der Frauen

3 Tore innert 60 Sekunden im Mitteldrittel

Die Partie hatte einige Zeit benötigt, um in Fahrt zu kommen. Beide Equipen waren in einem nervösen Startdrittel zunächst vorab darauf bedacht, nicht durch eine Unachtsamkeit in Rückstand zu geraten. Chancen waren Mangelware. Dies änderte sich im 2. Drittel schlagartig.

In der Zeitspanne von exakt einer Minute fielen 3 Tore. Die Jets belohnten sich in der 30. Minute zunächst für ihr Chancenplus, mussten den umgehenden Ausgleich hinnehmen und gingen wenige Sekunden später wieder in Front:

3 Treffer in einer Minute: Jets gehen zweimal in Führung

1:0 Jets: Vor einem Freistoss kann sich Noomi Überschlag im hohen Slot von ihrer Gegenspielerin lösen und wird prompt angespielt. Trocken versenkt sie den Ball hinter Helen Bircher zur Führung im Tor.

Vor einem Freistoss kann sich Noomi Überschlag im hohen Slot von ihrer Gegenspielerin lösen und wird prompt angespielt. Trocken versenkt sie den Ball hinter Helen Bircher zur Führung im Tor. 1:1 «Skorps»: 30 Sekunden später kommen die Skorpions zum Ausgleich. Selma Bergmann und Spichiger provozieren in der Jets-Defensive einen Ballverlust. Nach einem schnellen Doppelpass muss Spichiger nur noch zum 1:1 einschieben.

30 Sekunden später kommen die Skorpions zum Ausgleich. Selma Bergmann und Spichiger provozieren in der Jets-Defensive einen Ballverlust. Nach einem schnellen Doppelpass muss Spichiger nur noch zum 1:1 einschieben. 2:1 Jets: Wieder dauert es nur eine halbe Zeigerumdrehung bis zum nächsten Tor. Aus spitzem Winkel trifft Laila Ediz haargenau unter die Latte – Bircher bleibt ohne Abwehrchance.