Legende: Nachfolger gesucht Köniz muss seinen Meistertitel abgeben – an die Grasshoppers oder Wiler-Ersigen. Keystone/Ennio Leanza

Wer gewinnt, der hat gewonnen – so das simple Prinzip des Unihockey-Finals. Wurden die Meisterschaften bei den Frauen und Männern bis 2014 noch in Serien ausgefochten, folgte 2015 der Paradigmenwechsel: Um mehr Fans ins Stadion zu locken, kämpfen die Teams seither in einem einzigen Finalspiel um den Meistertitel.

Die Favoritinnen und Favoriten

In den beiden Finalspielen stehen in diesem Jahr die üblichen Verdächtigen: Bei den Männern wollen Wiler-Ersigen und die Grasshoppers nach dem Triumph von Köniz 2021 zurück auf den Thron. Bei den Frauen steigt das nächste Duell zwischen den ewigen Rivalinnen Kloten-Dietlikon und Piranha Chur. In beiden Fällen misst sich der Qualifikationssieger mit dem Tabellendritten. Auch deshalb sind die Grasshoppers und Kloten-Dietlikon favorisiert.

04:04 Video Archiv: Köniz ringt Wiler-Ersigen im Final nieder Aus Sportheute vom 24.04.2021. abspielen. Laufzeit 4 Minuten 4 Sekunden.

Wann und wo?

Gespielt wird am Samstag, 23. April, in Kloten am Schluefweg. In der Arena, in welcher Klotens Eishockey-Spieler eben erst den Aufstieg feierten, sollen nun die Unihockeyanerinnen und Unihockeyaner für Begeisterungsstürme sorgen. Um 12:15 Uhr machen die Frauen den Anfang, um 15:45 Uhr folgen die Männer. Beide Partien sind live auf SRF zwei und in der SRF Sport App zu sehen.

Was bisher geschah

Bei den Männern konnte seit Beginn des Superfinals lediglich ein Trio den Titel erringen: 3 Mal Wiler-Ersigen, 2 Mal Köniz, 1 Mal die Grasshoppers. Bei den Frauen teilen sich die Meistertitel auf die ewigen Dominatorinnen von Piranha und Kloten-Dietlikon (je 3) auf.