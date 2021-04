Legende: Auf ihre Tore zählt Emmental Zollbrück Topskorerin Nathalie Spichiger (r.). Freshfocus

Zum 6. Mal werden im Schweizer Unihockey die Meister im Superfinal ausgespielt. Dieses Jahr mit Anpassungen: Frauen und Männer ermitteln den Champion nicht am selben Tag, Spielort ist wegen des Zuschauerverbots die Ballsporthalle in Winterthur statt dem Eishockeystadion in Kloten.

Bei den Frauen verpasste erstmals seit der Superfinal-Premiere 2015 Piranha Chur den Final. Neuer Herausforderer von Titelverteidiger Kloten-Dietlikon ist Emmental Zollbrück. Für Skorpion, vor 8 Jahren in die NLA aufgestiegen, ist die Final-Premiere das Ergebnis stetiger Entwicklung. Mit Nathalie Spichiger weiss das Team zudem die Topskorerin in seinen Reihen.

Piranha dagegen, das 7 der letzten 10 Meistertitel errungen hat, bestritt die Saison nach den Rücktritten der Teamstützen Seraina Ulber und Katrin Zwinggi mit verjüngter Equipe. Bereits die Viertelfinals gegen Winterthur bedeuteten Endstation für Chur. So müssen die Jets für einmal nicht auf die Piranha-Zähne, sondern den Stachel des Skorpions aufpassen.