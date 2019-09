Am Samstag starten die Unihockeyaner in die NLA-Saison. Der Finne bei Wiler-Ersigen ist die grosse Attraktion.

Savonen: «Ich will der beste Spieler der Welt werden»

Mit der Verpflichtung von Krister Savonen ist Wiler-Ersigen ein spektakulärer Transfer gelungen. Der 25-jährige Finne gilt derzeit als bester Verteidiger der Welt. Mit der Narionalmannschaft wurde er zweimal Weltmeister, mit Classic Tampere feierte er viermal in Folge den Meistertitel.

Überragender Spielmacher

Beim Schweizer Meister sucht Savonen eine neue Herausforderung: «Wenn du mit neuen Mitspielern gegen neue Gegner spielst, musst du wieder mehr überlegen. So kann ich neue Sachen für mein Spiel lernen.» Savonens grösste Qualitäten sind die Zweikampfstärke, Technik und eine überragende Übersicht. Bei Wiler-Ersigen will er nun auch noch seine Skorerwerte steigern.

Trotz der zahlreichen Erfolge ist Savonen weiter sehr hungrig. Sein Ziel sind nicht nur weitere Titel in anderen Ländern. «Ich will der beste Spieler der Welt werden.» Die Fans von Wiler-Ersigen dürfen sich also auf viel Spektakel freuen. Das weiss auch Savonens Trainer Thomas Berger: «Wer nicht von ihm schwärmt, hat wahrscheinlich noch nicht oft Unihockey geschaut.»