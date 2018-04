Wiler-Ersigen musste sich den Sieg in Winterthur hart erarbeiten. Die Berner führten im Schlussdrittel zwar schon mit 3:1 und 4:3. Rychenberg steckte aber nicht auf und vermochte die Partie noch zweimal auszugleichen. Matchwinner für Wiler-Ersigen war schliesslich Jan Bürki mit dem 5:4 in der 59. Minute.

GC wahrt die Hoffnung

Damit gewinnt Wiler-Ersigen die Halbfinal-Serie glatt mit 4:0 und zieht in den Final ein. Gegen wen der amtierende Meister am 22. April im Superfinal um den Titel spielt, steht noch nicht fest. In der anderen Halbfinal-Serie vermochte GC gegen Köniz dank einem 4:1-Heimsieg auf 1:3 zu verkürzen.

In einer umkämpften Partie brachten Cyrill Pedolin und Beni Reusser die Grasshoppers auf die Siegerstrasse. Emil Julkunen und Joël Rüegger machten in der Schlussphase alles klar. Jan Zaugg gelang für Köniz nur noch der Ehrentreffer.