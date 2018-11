Auf die neue Saison hin hat sich Lara Heini ihren Traum erfüllt: In der besten Liga der Welt zu spielen. Die Schweizer Nati-Torhüterin wechselte von Piranha Chur zu Pixbo Wallenstein nach Schweden.

Bereut hat Heini den Wechsel nicht. Im Gegenteil: «Jetzt, da ich die Liga in Schweden gesehen habe, glaube ich nicht, dass ich schnell zurück in die Schweiz kommen möchte. Es ist schon attraktiver, da zu spielen.»

Temporäre Rückkehr

Nur schon wegen den Stadien: «In der Schweiz spielt man in einer Turnhalle. In Schweden hat auch der kleinste Klub eine Arena», erzählt Heini, die sich in ihrem neuen Klub auch dank guten Leistungen bestens eingelebt hat.

Nun kehrt Heini temporär in die Schweiz zurück und trifft mit der Nati an der Euro Floorball Tour auf die besten Teams der Welt. Eine Hauptprobe für die Heim-WM in einem Jahr in Neuenburg, auf die sich die Schweizer Keeperin besonders freut.

Wie der berufliche und sportliche Alltag von Heini in Schweden aussieht und weshalb ihr ihr aktuelles Leben besonders gefällt, erfahren Sie im Audio-Beitrag.