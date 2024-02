Der UHV Skorpion Emmental schnupperte in den letzten beiden Jahren mehrmals am ersten Titel auf höchster Ebene. Sowohl im Cup als auch in der Meisterschaft scheiterten die Bernerinnen jedoch unmittelbar vor der Ziellinie. Grosser Spielverderber war dabei immer derselbe Gegner: die Kloten-Dietlikon Jets.

2021: Im Superfinal unterliegen die «Skorps» den Zürcherinnen mit 2:4 und müssen sich mit der Vize-Meisterschaft zufrieden geben.

Im Superfinal unterliegen die «Skorps» den Zürcherinnen mit 2:4 und müssen sich mit der Vize-Meisterschaft zufrieden geben. 2022: Ein Jahr später kreuzen sich die Wege der beiden Teams im Cupfinal wieder. Die Jets behalten mit 4:3 das bessere Ende erneut knapp für sich.

Ein Jahr später kreuzen sich die Wege der beiden Teams im Cupfinal wieder. Die Jets behalten mit 4:3 das bessere Ende erneut knapp für sich. 2023: Das bisher letzte Final-Duell gibt es im April des vergangenen Jahres, als sich Kloten-Dietlikon im Superfinal mit 4:2 durchzusetzen vermögen.

Final-Niederlagen kein Thema mehr

Am Samstag kommt es in der Sporthalle Wankdorf in Bern zum 4. Aufeinandertreffen in Serie der «Skorps» und Jets in einem Final. Während Skorpion Emmental die Titel-Premiere anstrebt, will Kloten-Dietlikon die Cup-Trophäe zurück nach Zürich bringen, nachdem im Vorjahr Zug United triumphiert hatte.

Bei Skorpion Emmental blickt man dem Final gegen den «Angstgegner» gelassen entgegen. «Ich freue mich auf die Jets. Es sind immer spannende Duelle gegen sie», sagt etwa Selma Bergmann, die bereits 2022 im Cupfinal mit von der Partie gewesen war.

Die Stürmerin hat mit den vergangenen Duellen abgeschlossen, der Fokus liegt voll auf der nächsten Chance gegen Kloten-Dietlikon: «Es gibt eine Extramotivation, wieder auf sie zu treffen. Ganz nach dem Motto: ‹Jetzt erst recht›. Wir haben sie auch schon geschlagen, wieso also nicht am Samstag?», so Bergmann.

Neuer Trainer, neues Glück?

Die drei Final-Niederlagen gegen die Jets nicht hautnah miterlebt hat Raphael von Allmen. Der Trainer stiess erst auf diese Saison hin zu den «Skorps». Für das Klub-Ehrenmitglied steht nicht im Vordergrund, wer auf der Gegenseite steht. «Den Gegner kann man sich nicht aussuchen. Und wenn man gewinnen will, muss man ohnehin alle schlagen», meint Von Allmen.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Unihockey-Cupfinals der Frauen und Männer am Samstag wie folgt bei SRF: Final Frauen: 15:45 Uhr SRF zwei/SRF Sport App

15:45 Uhr SRF zwei/SRF Sport App Final Männer: 19:15 Uhr SRF Sport App

Er macht keinen Hehl daraus, dass sein Team auch im 4. Final-Duell mit den Jets als Herausforderer ins Spiel steigen wird. «Sie spielen sehr clever, sind in der Spieleröffnung sehr gut, um das gegnerische Tor sehr gut und auch in der Rückwärtsbewegung sehr gut», lobt Von Allmen den Finalgegner seiner Skorps.

Da stellt sich schon die Frage, wie der Trainer die Emmentalerinnen gegen diese übermächtig scheinenden Widersacherinnen zum Titel coachen will: «Wir müssen mutig spielen und dabei möglichst wenig Fehler begehen», lautet die Antwort Von Allmens.