Die Unihockey-Cupfinals markieren den Auftakt zur entscheidenden Phase in den wichtigsten Hallensportarten. SRF zeigt im Unihockey, Handball, Basketball und Volleyball alle Cupfinals und Playoff-Finalspiele – respektive im Unihockey die Superfinals – sowie ausgewählte weitere Playoffspiele live.

Titel-Entscheidungen in wichtigsten Hallensportarten live bei SRF

In der Sporthalle Wankdorf finden am Samstag, 22. Februar 2025 die Cupfinals im Schweizer Unihockey statt. Bei den Frauen treffen Piranha Chur und die Kloten-Dietlikon Jets aufeinander, bei den Männern duellieren sich wie im vergangenen Jahr der HC Rychenberg Winterthur und Zug United. Das Spiel der Frauen wird ab 15.45 Uhr live auf SRF zwei gezeigt, jenes der Männer kann ab 19.15 Uhr im Livestream auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App verfolgt werden. Reto Held kommentiert die Partien zusammen mit Michelle Wiki (Frauen) respektive Christoph Hofbauer (Männer).

Die Unihockey-Cupfinals bilden den Auftakt in die entscheidende Phase der Saison in den wichtigsten Schweizer Hallensportarten. Bei SRF kann das sportinteressierte Publikum alle Entscheidungen live verfolgen. SRF zeigt im Unihockey, Handball, Basketball und Volleyball auch 2025 sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern alle Cupfinals und Playoff-Finalspiele – respektive im Unihockey die Superfinals – live im Fernsehen oder im Livestream. Hinzu kommen je nach Sportart ausgewählte Partien der Playoff-Viertelfinals und -Halbfinals.

Weitere Programmpunkte:

In Muri bei Bern stehen am 1. März 2025 die Cupfinals im Handball an. SRF überträgt die Begegnungen zwischen den Spono Eagles und dem LK Zug bei den Frauen sowie Wacker Thun und dem HC Kriens-Luzern bei den Männern live auf SRF zwei. Stephan Liniger begleitet die Spiele am Mikrofon, bei jenem der Männer unterstützt von Cédrie Tynowski . In den Playoffs, die Anfang April starten, wird SRF eine Partie pro Spieltag live zeigen.

an. SRF überträgt die Begegnungen zwischen den Spono Eagles und dem LK Zug bei den Frauen sowie Wacker Thun und dem HC Kriens-Luzern bei den Männern live auf SRF zwei. Stephan Liniger begleitet die Spiele am Mikrofon, bei jenem der Männer unterstützt von Cédrie Tynowski . In den Playoffs, die Anfang April starten, wird SRF eine Partie pro Spieltag live zeigen. Im Unihockey starten die Playoffs am 8. März 2025. Zum Auftakt überträgt SRF das Heimspiel der Frauen-Equipe von Skorpion Emmental Zollbrück. Die Meistertitel werden Samstag, 27. April 2024 in Fribourg an den Superfinals in jeweils einer Partie ausgespielt – live bei SRF. Hinzu kommen einzelne Spiele in den Playoff-Viertelfinals und -Halbfinals.

starten die Playoffs am 8. März 2025. Zum Auftakt überträgt SRF das Heimspiel der Frauen-Equipe von Skorpion Emmental Zollbrück. Die Meistertitel werden Samstag, 27. April 2024 in Fribourg an den Superfinals in jeweils einer Partie ausgespielt – live bei SRF. Hinzu kommen einzelne Spiele in den Playoff-Viertelfinals und -Halbfinals. Am 5. April 2025 finden in Winterthur die Volleyball -Cupfinals statt, bevor am darauffolgenden Wochenende die Playoff-Finalserien starten. SRF überträgt sowohl die Finals zwischen Sm’Aesch Pfeffingen und Viteos NUC (Frauen) respektive Chênois Genève und Volley Amriswil (Männer) als auch alle Spiele der Finalserien live. Begleitet werden die Partien von Adrian Wicky und den Co-Kommentierenden Laura Caluori bei den Frauen und partiell Samuel Ehrat bei den Männern.

-Cupfinals statt, bevor am darauffolgenden Wochenende die Playoff-Finalserien starten. SRF überträgt sowohl die Finals zwischen Sm’Aesch Pfeffingen und Viteos NUC (Frauen) respektive Chênois Genève und Volley Amriswil (Männer) als auch alle Spiele der Finalserien live. Begleitet werden die Partien von Adrian Wicky und den Co-Kommentierenden Laura Caluori bei den Frauen und partiell Samuel Ehrat bei den Männern. Auch im Basketball stehen am 5. April die Cupfinals auf dem Programm. SRF wird diese im Livestream auf srf.ch/sport sowie in der SRF Sport App zeigen. Die nächsten Schweizermeister werden schliesslich in den Playoff-Finals ab Mitte April gesucht. Ausgewählte Finalspiele können bei SRF im Livestream auf den Onlineplattformen verfolgt werden.

Als Teil der SRG, die exklusive Broadcasting-Partnerin ist, leistet SRF damit einen wichtigen Beitrag zur Sichtbarkeit dieser Sportarten.