Legende: Können die Winterthurer jubeln? Rychenbergs Daniel Keller (links). Freshfocus/Archiv

Als sich die Grasshoppers und Rychenberg Winterthur vor fünf Jahren im Cupfinal gegenüberstanden, wurde eindrücklich bewiesen, wie unberechenbar und nervenaufreibend eine Unihockey-Partie sein kann. Nach 24 Minuten führte Winterthur mit 6:1, am Ende jubelten aber die Grasshoppers, die noch vor der zweiten Pause herankamen und schliesslich mit einem 8:7 den dritten Cupsieg ihrer Vereinsgeschichte feierten.

01:29 Video GC schafft im Cupfinal 2017 gegen Winterthur die ganz grosse Wende Aus Sport-Clip vom 25.02.2022. abspielen

Am Samstag kommt es in der Berner Wankdorfhalle zur Reprise. GC steigt als Favorit in die Partie gegen den Kantonsrivalen. Der souveräne Qualifikationssieger hat die letzten vier Direktbegegnungen gewonnen und bis anhin eine überragende Saison gespielt.

TV-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Unihockey-Cupfinals am Samstag live bei SRF. Die Übertragung es des Endspiels der Frauen startet um 14:20 Uhr, den Final der Männer gibt es ab 17:50 Uhr live auf SRF zwei.

Premiere für Zollbrück

Bei den Frauen bekommt es Kloten-Dietlikon mit Emmental Zollbrück zu tun, das erstmals in einem Cupfinal steht. Es ist trotzdem eine Art Revanche, denn letztes Jahr standen sich die beiden Teams im Superfinal gegenüber. Die routinierteren Zürcherinnen setzten sich 4:2 durch und feierten ihren 8. Schweizer Meistertitel.