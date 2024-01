Legende: Soll in der Offensive unter anderem für die Tore sorgen Jan Zaugg. Claudio Thoma/freshfocus

Die Schweiz nimmt die Qualifikation zur Unihockey-WM 2024 in ihrer Gruppe als klarer Favorit in Angriff. Auf das Team von Headcoach Johan Schönbeck warten in der slowenischen Kleinstadt Skofja Loka mit Italien (Weltnummer 32), Belgien (30), Dänemark (10) und Gastgeber Slowenien (18) alles Teams, die in der Weltrangliste deutlich hinter der Schweiz (4) liegen.

Gegen Italien gewannen die Schweizer vor 6 Jahren in der WM-Quali 18:2.

gewannen die Schweizer vor 6 Jahren in der WM-Quali 18:2. Gegen Belgien lautet die Bilanz: 2 Spiele, 2 Siege.

lautet die Bilanz: 2 Spiele, 2 Siege. Gegen Dänemark endeten 13 Spiele mit 1 Sieg und 2 mit einem Remis.

endeten 13 Spiele mit 1 Sieg und 2 mit einem Remis. Gegen Slowenien hat die Schweiz noch nie gespielt.

«Klar wollen wir gegen diese Gegner gewinnen, aber es muss auch immer zuerst jede Partie gespielt werden», stapelt Schönbeck, der die Nati nach dem 4. Platz an der Heim-WM von David Jansson übernommen hat, tief. Der Schwede will die Zeit zudem nutzen, um an taktischen Aspekten zu arbeiten. Im letzten Jahr habe man mit dem Team vor allem an der Defensive gearbeitet, nun liegt der Fokus mehr auf der Offensive.

Quali-Spielplan und Modus Box aufklappen Box zuklappen 31. Januar, 17.00 Uhr: Schweiz - Italien

1. Februar, 17.00 Uhr: Belgien - Schweiz

2. Februar, 20.00 Uhr: Schweiz - Dänemark

4. Februar, 14.00 Uhr: Slowenien - Schweiz Die 3 besten Teams der Gruppe qualifizieren sich für die WM vom 7. bis 15. Dezember 2024 in Malmö (SWE). Parallel zur Schweizer Gruppe wird in 4 weiteren europäischen Gruppen um die WM-Teilnahme gespielt. Insgesamt nehmen 11 Teams aus Europa an der WM teil plus Gastgeber Schweden.