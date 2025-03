In den Männer-Playoffs komplettiert GC das Halbfinal-Feld. Bei den Frauen schalten die «Skorps» die Wizards aus.

Legende: Saison geht weiter GC steht im Halbfinal. SRF

GC hat die Wende im Playoff-Viertelfinal gegen Wiler-Ersigen perfekt gemacht. Nachdem die Zürcher die Serie am Samstag zuhause hatten ausgleichen können, entschied GC am Sonntag im Emmental auch die «Belle» für sich. Der Quali-Achte setzte sich im entscheidenden 7. Spiel mit 6:4 durch und schaltete damit den Quali-Zweiten überraschend aus.

Damit stehen die Halbfinal-Duelle in den Playoffs der Männer fest. Quali-Sieger und Titelverteidiger Zug United misst sich mit GC, während die Tigers Langnau auf Floorball Köniz treffen.

Laupen muss Segel streichen

Bei den Frauen kam es am Sonntag gleich in zwei Viertelfinal-Serien zu einem 7. Spiel. Skorpion Emmental Zollbrück wurde seiner Favoritenrolle gerecht und bodigte die Wizards Bern Burgdorf vor eigenem Anhang mit 4:2. Das letzte Halbfinal-Ticket löste Unihockey Berner Oberland. Der Quali-Fünfte behielt in der «Belle» auswärts beim Quali-Zweiten UHC Laupen mit 6:5 die Oberhand.

In den Halbfinals kommt es zu den Paarungen Kloten-Dietlikon Jets – Unihockey Berner Oberland und Skorpion Emmental Zollbrück – Zug United.

