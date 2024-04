Legende: Wiler jubelt In der Spielertraube zu sehen ist auch Topskorer Michal Dudovic (Mitte rechts mit Brille). SRF

Die Unihockeyaner von Zug United stehen zum ersten Mal im Super-Final. Die Mannschaft um den schwedischen Weltklasse-Akteur Albin Sjögren setzte sich im Playoff-Halbfinal gegen die Grasshoppers mit 4:2-Siegen durch.

Beim entscheidenden Break am Samstag in der Zürcher Hardau drehten die Zentralschweizer im Schlussdrittel ein 3:6 in ein 7:6. Binnen 1:41 Minuten glichen sie zum 6:6 aus. Miko Kailiala (55.) traf schliesslich zur Entscheidung.

Showdown in Freiburg

Gegner im Final in der BFC Arena in Freiburg am Sonntag, 21. April, ist Titelverteidiger Wiler-Ersigen. Der Rekordmeister (13 Titel) entschied die Serie gegen das beachtliche Floorball Thurgau (7. der Regular Season) mit 4:2-Siegen für sich. Das Team von Headcoach Lukas Schüepp gewann Spiel 6 der Halbfinal-Serie in Weinfelden 6:3.

Die Gäste führten nach dem Startdrittel komfortabel 3:0 und vor dem Schlussabschnitt 5:2. Ivo Lüthi brachte das Heim-Team in der 48. Minute noch einmal heran, doch ein weiterer Treffer wollte den frenetisch angefeuerten Hausherren nicht mehr gelingen.

Auch Zuger Frauen im Endspiel

Auch die Zuger Frauen feiern in Freiburg ihre Super-Final-Premiere. Als Qualifikationssiegerinnen machen sie am kommenden Wochenende Kloten-Dietlikon den 5. Meistertitel in Serie streitig.