Die Saison von Wiler-Ersigen schien bei Spielhälfte praktisch schon vorbei zu sein. Das Team von Radek Sikora lag gegen GC 2:5 zurück, die Leistung der Solothurner liess zu wünschen übrig. Doch ein Kracher von Michal Dudovic (35.) und zwei Tore im Schlussdrittel durch Noah Siegenthaler (46.) und Marco Louis (55.) sorgten für die 4. Verlängerung in der Serie. Dort schlug erneut Louis (69.) zu. In Überzahl traf der Stürmer nach Zuspiel des Finnen Tatu Väänänen. Spiel 7 findet am Ostermontag in Zürich statt (16:35 Uhr, live auf SRF zwei).

Schliessen 03:47 Video Wilers Pylsy über den an der WM erlittenen Schlaganfall Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 3 Minuten 47 Sekunden. 00:56 Video Meier gleicht im Powerplay zum 1:1 für GC aus Aus Sport-Clip vom 08.04.2023. abspielen. Laufzeit 56 Sekunden.

Den zweiten Platz im Superfinal vom Samstag, den 15. April, in Kloten machen Rychenberg Winterthur und Köniz untereinander aus. Rychenberg erzwang dank eines 3:2-Heimsieges die «Belle».

Jets folgen Skorps in den Final

Bei den Frauen steht die Affiche des Superfinals fest. Die Kloten Dietlikon-Jets bezwangen Zug United auswärts 4:3 und setzten sich in der Halbfinal-Serie mit 4:2 durch. Im Endspiel wartet Emmental Zollbrück. Die Skorps behaupteten sich gegen Piranha Chur mit 4:1 Siegen.

Superfinals live bei SRF Box aufklappen Box zuklappen Den Superfinal der Frauen um den Schweizer Meistertitel können Sie am Samstag ab 13:10 Uhr live auf SRF zwei verfolgen. Der Final der Männer findet im Anschluss statt (16:40 Uhr, SRF zwei).