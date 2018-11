Am Freitag gegen Finnland, am Samstag gegen Schweden und am Sonntag gegen Tschechien – der Unihockey-Nati steht ein heisses Wochenende bevor, wenn die Euro Floorball Tour Ende Woche in Neuenburg Halt macht.

13 Monate später findet an selber Stätte die WM statt. Und für diese will man gerüstet sein, sportlich wie organisatorisch:

Die Schweiz tritt in etwa mit dem Team an, das auch in einem Jahr die WM bestreiten wird. An den Titelkämpfen 2017 gewann diese Equipe Bronze, zuvor hatte man sich im Halbfinal wie so oft Finnland geschlagen geben müssen. Das Turnier in Neuenburg soll auch zeigen, ob man – auch dank zusätzlichen Sommer-Trainings – zu Finnland (und Schweden) aufschliessen konnte. Organisatorischer Stellenwert: An der WM werden doppelt so viele Teams dabei sein, der Aufwand wird entsprechend grösser sein. Abläufe, Transporte und Konzepte können trotzdem bereits einmal getestet werden.

Unihockey im Livestream: Im kommentierten Livestream auf srf.ch/sport oder in der Sport App können Sie alle drei Partien der Schweizerinnen live mitverfolgen. Freitag, 9.11.: Schweiz - Finnland ab 19:55 Uhr

Samstag, 10.11.: Schweiz - Schweden ab 18:55 Uhr

Sonntag, 11.11.: Schweiz - Tschechien ab 14:55 Uhr