An der 13. WM in Helsinki will die Schweizer Unihockey-Nationalmannschaft das scheinbar Unmögliche schaffen. Obwohl ausser Schweden und Finnland noch kein Team Weltmeister geworden ist, träumt die Schweiz genau davon. Trainer David Jansson sagt selbstbewusst: «Wir müssen uns nicht verstecken. Gelingt es uns, unsere Maximalleistung abzurufen, können wir Weltmeister werden.»

Damit der Titel-Traum wahr wird, müssen die Schweizer aber die Statistik widerlegen. Gefordert sind in der entscheidenden Phase des Turniers ab Halbfinal voraussichtlich Siege gegen Finnland und Schweden.

Verpatzte Hauptprobe

Ein Kunststück, das der Schweiz an 12 Weltmeisterschaften noch nie gelungen ist. Gegen Schweden ist die Schweiz an Titelkämpfen noch gänzlich sieglos, gegen Finnland gewann sie zwei Mal. Die Hauptproben vor anderthalb Monaten gingen jedoch verloren (3:9 gegen Finnland, 4:11 gegen Schweden).

Den Auftakt ins Turnier bestreitet Janssons Team am Samstag gegen Norwegen. Die weiteren Gruppengegner heissen Tschechien und Deutschland.

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie die Gruppenphase der Unihockey-WM der Männer in Helsinki wie folgt live bei SRF und in der Sport App: Samstag, 4.12.: Norwegen - Schweiz ab 14:20 Uhr auf SRF zwei

Sonntag, 5.12.: Tschechien - Schweiz ab 17:35 Uhr auf srf.ch/sport

Montag, 6:12.: Schweiz - Deutschland ab 16:05 Uhr auf SRF zwei