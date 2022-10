Nationaltrainer David Jansson für die Heim-WM in Zürich und Winterthur 18 Feldspieler und zwei Torhüter nominiert. Deny Känzig dabei kehrt in den Kreis der Nationalmannschaft zurück. Der Spieler vom SV Wiler-Ersigen konnte den Coaching-Staff zum Saisonstart überzeugen und wurde zuletzt für das Trainingscamp und nun auch für die WM nominiert. Der 25-Jährige hatte zuletzt 2019 ein Länderspiel für das A-Team bestritten. In diesem Sommer absolvierte er die Spitzensport-RS in Magglingen.

Erste A-WM für Mock und Seiler

Zu ihrem WM-Debüt werden Moritz Mock und Noël Seiler kommen. Mock lief 2019 an der U19-WM als Captain für die Schweiz auf. 2021 gab er sein Debüt im Nationalteam, hatte aber vor der letzten WM in Helsinki mit einer Verletzung zu kämpfen. Auch sein GC-Teamkollege Seiler darf im eigenen Land seine erste WM spielen. Ansonsten setzt Jansson auf bewährte Kräfte. 17 der 20 Spieler waren bereits bei der WM 2018 in Prag im Aufgebot.

Das Schweizer WM-Aufgebot Box aufklappen Box zuklappen Torhüter: Pascal Meier (HC Rychenberg Winterthur), Patrick Eder (Floorball Köniz). Feldspieler: Jan Zaugg, Luca Graf (Floorball Köniz), Tobias Heller, Claudio Laely, Joël Rüegger, Christoph Meier, Paolo Riedi, Noël Seiler, Moritz Mock (GC Unihockey), Nils Conrad, Nicola Bischofberger (HC Rychenberg Winterthur), Manuel Maurer (Växjö IBK, SWE), Tim Braillard, Christoph Camenisch (UHC Alligator Malans), Michael Schiess (UHC Waldkirch-St. Gallen), Jan Bürki (FBC Kalmarsund, SWE), Patrick Mendelin (Basel Regio), Deny Känzig (SV Wiler-Ersigen).



Das erste WM-Spiel absolviert die Schweiz am Samstag, 5. November, gegen Norwegen.