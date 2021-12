3 Spiele, 3 Siege: Die Schweizer Unihockeyaner haben die Gruppenphase an der WM in Helsinki standesgemäss erfolgreich hinter sich gebracht. In der abschliessenden Vorrundenpartie mussten die schon im Vorfeld als Gruppensieger feststehenden Schweizer nicht an ihre Leistungsgrenze gehen, um Deutschland 9:2 zu bezwingen.

Spätestens Patrick Mendelins Blitztor im Schlussdrittel machte endgültig den Deckel drauf: Nur rund 5 Sekunden nach Wiederanpfiff versorgte er den Ball zum 5:1 im deutschen Gehäuse. Zweimal Christoph Meier (48./51.), Paolo Riedi (55.) und Jan Zaugg (56.) machten aus der klaren Führung ein Schützenfest.

00:50 Video Die Schweiz braucht zum Vorrunden-Ende im Schlussdrittel nur 5 Sekunden Aus Sport-Clip vom 06.12.2021. abspielen

Die Schweiz von Beginn weg wacher

Die Partie hatte bereits mit einem Traumstart begonnen: Nach 49 Sekunden netzte Tim Braillard zum 1:0 für die Schweiz ein. Den zwischenzeitlichen Ausgleich beantwortete Manuel Maurer kurz vor der ersten Pause mit dem 2:1. Pascal Michel (26.) und Michael Schiess (31.) münzten im Mitteldrittel die Schweizer Überlegenheit in Tore um.

00:53 Video Braillard bringt die Schweiz früh in Führung Aus Sport-Clip vom 06.12.2021. abspielen

Für die Schweiz geht es in Finnland am Donnerstag mit dem Viertelfinal weiter, den Sie ab 14:30 Uhr live auf SRF zwei verfolgen können. Den Gegner ermitteln im K.o.-Duell Estland und Dänemark.