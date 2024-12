Unihockey-WM in Malmö

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Die Schweizer Unihockey-Nati schafft an der WM in Malmö die direkte Viertelfinal-Qualifikation.

Im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen zieht die Nati einen schwachen Tag ein und muss sich mit einem 4:4 begnügen.

Im Viertelfinal trifft die Schweiz am Freitag auf Lettland oder die Philippinen.

Bereits früh deutete sich an, dass den Schweizern im letzten Gruppenspiel gegen Norwegen ein hartes Stück Arbeit bevorstehen wird. Nach nicht einmal drei Minuten nutzte Marcus Hamrin eine erste Unachtsamkeit der Schweiz zur Führung für den Aussenseiter. Eine Reaktion der Nati blieb zunächst aus, erst kurz vor Drittelsende erzielte Jan Bürki das 1:1. Dieser Ausgleich fiel allerdings ziemlich überraschend, die Norweger hatten zuvor die besseren Möglichkeiten gehabt.

Erst nach Spielhälfte schienen die klar favorisierten Schweizer das Spiel in gewohnte Bahnen lenken zu können. Zuerst wurde das vermeintliche 2:1 von Patrick Mendelin aberkannt, kurz danach schlug Jan Zaugg in Überzahl doch noch zu (33.).

Wie vor zwei Jahren

Die noch punktlosen Norweger steckten aber nicht auf. Lukas Haugen (37.) und Andreas Grönli (45.) sorgten sogar dafür, dass die Schweiz zum zweiten Mal in dieser Partie in Rückstand geriet. Mit der drohenden Niederlage vor Augen steigerten sich die Schweizer nochmals. Manuel Maurer sorgte 8 Minuten vor Schluss für das 3:3.

Und damit wollte sich die Schweiz nicht zufriedengeben. Und der Pflichtsieg schien tatsächlich noch zu gelingen. 46 Sekunden vor Schluss nutzte Zaugg einen Freischlag zu seinem zweiten Treffer und zum 4:3. Doch auch das reichte noch nicht, um die Norweger endgültig in die Knie zu zwingen. Ohne Torhüter suchten die Nordländer den Ausgleich – und fanden ihn.

William Andersson sorgte 17 Sekunden vor dem Ende mit dem 4:4 für den Schlusspunkt und für enttäuschte Gesichter bei den Schweizern. Bereits vor zwei Jahren an der WM hatte sich die Schweiz gegen den gleichen Gegner ebenfalls mit einem 4:4 begnügen müssen.

Viertelfinal-Quali geschafft

Weil Tschechien im Parallelspiel der Gruppe A Deutschland gleich mit 9:0 abfertigte, war der 2. Platz der Schweiz trotz des ungenügenden Auftritts gegen Norwegen nie in Gefahr. Als Tabellenzweiter steht die Nati direkt im Viertelfinal. Damit ist ein erstes Zwischenziel erreicht.

Erst am Freitag um 16:00 Uhr steht das erste K.o.-Spiel an. Gegner wird entweder Lettland oder die Philippinen sein, die sich am Mittwoch im Achtelfinal duellieren. Die Schweiz ist gegen beide Teams favorisiert, vor zwei Jahren hatten sie ebenfalls im Viertelfinal Lettland ausgeschaltet.

Übersicht Unihockey-WM