Unihockey-WM in Schweden

Die Schweizer Unihockeyanerinnen gewinnen das letzte Gruppenspiel an der WM in Schweden gegen Polen mit 6:2.

Die favorisierte Schweiz tut sich lange schwer, ehe sie im Schlussdrittel doch noch für klare Verhältnisse sorgt.

Dank dem 2. Sieg im 3. Gruppenspiel qualifiziert sich die Schweiz direkt für die Viertelfinals.

Ohne zu glänzen, aber am Ende doch souverän hat sich die Schweizer Unihockey-Nati der Frauen erwartungsgemäss das direkte Viertelfinal-Ticket gesichert. Im abschliessenden WM-Gruppenspiel gegen Polen resultierte für das Team von Coach Rolf Kern ein 6:2-Erfolg.

Polen zeitweise auf Augenhöhe

Ein Spaziergang war es für die Schweiz trotz des deutlichen Endergebnisses nicht. Besonders im Mitteldrittel bekundete der Favorit zuweilen grösste Schwierigkeiten mit den aufsässigen Polinnen. Nach dem 2:3-Anschlusstor durch Malwina Zagorska kam der Underdog dem Ausgleich mehrmals nahe.

Es war glücklicherweise aus Schweizer Sicht aber Michelle Wiki, die in der Schlussminute des 2. Abschnitts für den nächsten Treffer sorgte. Das 4:2 brachte eine gewisse Ruhe in das Schweizer Spiel. Wiki mit ihrem 3. Tor des Abends sowie Flurina Marti sorgten im letzten Drittel für das letztendlich doch noch deutliche Verdikt.

00:32 Video Flurina Marti sorgt mit Einzelleistung für Schlusspunkt Aus Sport-Clip vom 30.11.2021. abspielen

Erst USA oder Slowakei, dann Schweden?

Dank dem 2. Sieg im 3. Spiel beendet die Schweiz die Gruppenphase hinter den makellosen Tschechinnen auf Platz 2. Gegnerinnen im Viertelfinal werden am Freitag entweder die Slowakinnen oder die US-Amerikanerinnen sein. Sollte die Schweiz ihrer Favoritenrolle gerecht werden und in die Halbfinals stossen, würde dort am Samstag mit grosser Wahrscheinlichkeit Serienweltmeister Schweden warten.