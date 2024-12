Die Schweiz trifft am Viertelfinal der Unihockey-WM am Freitagnachmittag wie erwartet auf Lettland. Die Nati ist nach dem Unentschieden gegen Norwegen gewarnt.

Legende: Müssen sich steigern Die Spieler der Schweizer Unihockey-Nati. KEYSTONE/SWISS UNIHOCKEY/Fabian Trees

Es waren klare Worte, die Routinier Manuel Maurer im Anschluss an das 4:4 im letzten WM-Gruppenspiel gegen Norwegen am Dienstag wählte. «Ich bin enttäuscht von der Leistung. So viele technische Fehler und dumme Entscheidungen dürfen wir uns nicht erlauben», analysierte Maurer die Partie.

Der Punktverlust gegen den Underdog hatte letztlich keine Auswirkungen. Die Schweiz schloss die Gruppenphase auf Platz 2 ab und wird am Freitag im Viertelfinal von Lettland herausgefordert. Die Balten waren in den letzten Jahren Stammgast in der Runde der letzten 8, schafften es aber noch nie in einen WM-Halbfinal. Vor zwei Jahren beendete die Schweiz in Zürich die lettischen Träume im Viertelfinal (3:1).

Live-Hinweis Box aufklappen Box zuklappen Verfolgen Sie den WM-Viertelfinal zwischen der Schweiz und Lettland am Freitag ab 15:40 Uhr live auf SRF zwei.

Den Umweg über die Playoffs haben die Letten heuer mit Bravour genommen. Gleich mit 14:3 schossen sie den Aussenseiter Philippinen aus dem Stadion. Für Lettland ist es der 4. Viertelfinal-Einzug in Serie.

«95 Prozent reichen nicht»

Auf die leichte Schulter werden die Schweizer Lettland aber ohnehin nicht nehmen. Obwohl sein Team auf dem Papier Favorit ist, spricht Trainer Johan Schönbeck von einem «schwierigen Gegner». Es sei auf jeden Fall klar, dass sein Team nicht so starten könne wie gegen Norwegen.

Maurer konnte dem Denkzettel gegen Norwegen auch Positives abgewinnen. «Mit 95 Prozent Einsatz reicht es nicht und das haben wir hoffentlich gemerkt. Wir müssen und werden bereit sein. Ab jetzt haben wir keine Entschuldigung mehr bereit.»

Das Unentschieden gegen Norwegen könnte mit Blick auf die Vergangenheit auch ein gutes Omen sein. An der Heim-WM vor zwei Jahren resultierte für die Schweiz in der Gruppenphase gegen den gleichen Gegner ebenfalls ein enttäuschendes 4:4. Im Viertelfinal hiess der Gegner erneut Lettland, bekanntlich mit dem besseren Ausgang für die Schweiz.

