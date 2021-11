Die Schweizer Unihockey-Frauen haben im zweiten Gruppenspiel an der WM in Uppsala die geforderte Reaktion gezeigt.

Unihockey-WM in Schweden

Die Unihockey-Nati der Frauen ist ihrer Favoritenrolle im zweiten Gruppenspiel an der WM gerecht geworden. Nach der 2:5-Auftaktniederlage gegen Tschechien kannten die Schweizerinnen mit Lettland kein Pardon und gewannen gleich mit 13:0.

Allzu aussergewöhnlich ist der Kantersieg nicht. Hinter den 4 Top-Nationen Schweden, Finnland, Tschechien und der Schweiz klafft bekannterweise eine grosse Lücke. Dies scheint auch an den diesjährigen Titelkämpfen nicht anders zu sein. Ein Blick auf die Gruppe B bestätigt diesen Eindruck.

Die Schwedinnen beispielsweise veranstalteten in ihren bisherigen Partien gegen die Slowakei und Deutschland regelrechte Torfestivals. 42 Treffern stehen nur deren 3 Gegentore gegenüber.

Ungefährdet zum Kantersieg

Zurück zu den Schweizerinnen. Diese liessen im Spiel gegen Lettland von Beginn weg keine Zweifel über den Ausgang der Partie aufkommen. Mit einem verwerteten Penalty brachte Corinne Rütimann (3.) die Nati früh auf Kurs. Während die Schweizerinnen das Skore in regelmässigen Abständen erhöhten, traten die Lettinnen offensiv so gut wie nie in Erscheinung.

Nach dem ersten Drittel hiess es 4:0, nach dem zweiten 7:0, ehe die Tore im dritten Spielabschnitt dann wie reife Früchte fielen. Der 5., 7., 11. sowie der 12. Treffer gelang den Schweizerinnen jeweils in Überzahl. Flurina Marti steuerte 3 Tore bei, Michelle Wiki deren 2.

Zum Abschluss der Gruppenphase trifft die Schweiz am Dienstagabend auf Polen (ab 19:35 Uhr live auf SRF zwei). Die Nati nimmt auch diese Partie als klarer Favorit in Angriff. Der Gruppensieger sowie der Gruppenzweite stehen direkt in den Viertelfinals.