Die Schweizer Frauen treffen im Viertelfinal der Unihockey-WM in Singapur am Freitag wie vor zwei Jahren auf die Slowakei.

Legende: Gegner bekannt Die Schweizerinnen stehen an der Unihockey-WM am Freitag wieder im Einsatz. Keystone/Swiss Unihockey/FABIAN TREES

Die Slowakinnen setzten sich im Achtelfinal gegen die Gastgeberinnen aus Singapur nach ausgeglichenem Startdrittel klar 11:2 durch.

Die Schweizerinnen haben gute Erinnerungen an die Osteuropäerinnen. An der WM vor zwei Jahren deklassierten sie die Slowakei ebenfalls im Viertelfinal 12:1. Überhaupt ist der Viertelfinal in der fest gefahrenen Hierarchie des Unihockeys für die Slowakinnen ein schier unüberwindbares Hindernis. Sie verloren an den letzten vier Weltmeisterschaften immer in der Runde der letzten acht.

Der Viertelfinal zwischen der Schweiz und der Slowakei findet am Freitag um 7 Uhr statt.

Möglicher Halbfinal wohl gegen Schweden

Die Schweiz ist im Viertelfinal klar zu favorisieren, der Einzug in den Halbfinal dürfte nur Formsache sein. Danach aber wartet wohl der ultimative Härtetest auf das Team von Oscar Lundin. Läuft alles nach Plan, heisst der Gegner Schweden. Die Schwedinnen haben zuletzt 8 Mal in Folge den WM-Titel geholt.

