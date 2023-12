Unihockey-WM in Singapur

Die Schweizerinnen stehen an der Unihockey-WM in Singapur nach einem 8:4-Sieg gegen die Slowakei im Halbfinal.

Für den Unterschied sorgt die Frauen-Nati mit 5 Toren im Mittelabschnitt.

Am Samstag trifft die Schweiz im Halbfinal (ab 13:00 Uhr live) auf die Rekordweltmeisterinnen aus Schweden.

Die Schweizer Unihockey-Frauen spielen an der WM in Singapur um die Medaillen. Das Team von Trainer Oscar Lundin setzte sich im Viertelfinal erwartungsgemäss gegen die Slowakei durch. Überfahren liessen sich die Osteuropäerinnen von den Schweizerinnen aber nicht. Zumindest kamen sie nicht derart unter die Räder, wie dies in der Gruppenphase gegen die Schwedinnen der Fall gewesen war. Die Slowakinnen verloren mit 3:20.

Auf ebendiese Schwedinnen trifft die Schweiz am Samstag im Halbfinal. Die Skandinavierinnen sind im Frauen-Unihockey das Mass aller Dinge und haben seit 2007 sämtliche WM-Titel eingeheimst. Auch heuer werden die Schwedinnen gegen die Nati als klare Favoritinnen in die Partie steigen.

Vom 2:1 zum 7:1

Im Viertelfinal gegen die Slowakei hatten die Schweizerinnen das Geschehen im Griff. In einen Rausch spielten sie sich aber nicht, im ersten sowie dritten Drittel hielten die Osteuropäerinnen gut dagegen. Den Schlussabschnitt (2:1) entschieden sie gar für sich.

Für den Unterschied sorgten die Schweizerinnen mit 5 Toren im Mitteldrittel. Nachdem man mit einem 2:1 in die erste Pause gegangen war, erhöhte die Schweiz nach Wiederanpfiff bis zur 32. Minute auf 7:1. Der 7. Treffer durch Chiara Gredig kam in Unterzahl ins leere Tor zustande, nachdem die Slowakinnen ihre Torhüterin durch eine sechste Feldspielerin ersetzt hatten.

Apropos Torhüterin: Bei den Schweizerinnen stand Monika Schmid anstelle von Lara Heini zwischen den Pfosten. Im ersten Block fehlte zudem die erkrankte Verteidigerin Linn Larsson. Für sie rückte Pikett-Spielerin Lisa von Arx in die Aufstellung nach.