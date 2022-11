Der Gegner der Unihockey-Nati im Viertelfinal heisst am Donnerstagabend Lettland.

Unihockey-WM in Zürich

Die Letten setzten sich in ihrem Achtelfinal dank vier Toren im Schlussdrittel mit 5:2 gegen Estland durch. Der Viertelfinal gegen die Schweiz findet am Donnerstagabend um 18:00 Uhr in Zürich statt (live auf SRF zwei).

Im Falle eines Sieges bekämen es die Schweizer, die sich dank dem Gruppensieg direkt für die Viertelfinals qualifiziert haben, am Samstag in den Halbfinals mit Tschechien oder Vorrunden-Gegner Slowakei zu tun.

Trainer Jansson schwärmt

Nach einem holprigen Start (4:4 im Auftaktspiel gegen Norwegen) blickt der Schweizer Nationaltrainer David Jansson optimistisch auf die heisse Turnierphase voraus. «Aufgrund des ersten Spiels fühlt es sich so an, als habe die K.o.-Phase für uns schon viel früher angefangen. Das war gut für uns. Wir mussten uns steigern, jedes Spiel war sehr wichtig.»

Nun habe sein Team die Chance, sich selber zu belohnen. «Das Gefühl ist fantastisch, die Kulisse ist unglaublich gut. Wir müssen das nun geniessen und nach vorne schauen.»