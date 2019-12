Der Halbfinal-Gegner der Frauen-Nati an der Unihockey-WM in Neuenburg heisst wie erwartet Tschechien.

Mehr aus dieser Rubrik

Die vom Schweizer Trainer Sascha Rhyner betreuten Unihockeyanerinnen aus Tschechien setzten sich im Viertelfinal gegen Polen locker mit 11:4 durch. Nach dem ersten Drittel stand es erst 4:3 für die Tschechinnen. Bis zur 33. Minute zogen sie indes auf 8:3 davon.

Zum Halbfinal-Duell zwischen der Frauen-Nati und Tschechien kommt es am späten Samstagnachmittag. Das letzte WM-Duell der beiden Nationen liegt zwei Jahre zurück. Bei den Titelkämpfen in der Slowakei siegte die Nati im kleinen Final 3:2 und sicherte sich Bronze.

Dominante Skandinavierinnen

In der letzten Viertelfinal-Affiche in Neuenburg liessen die Schwedinnen ihren deutschen Kontrahentinnen nicht den Hauch einer Chance. 26:2 lautete am Ende das überdeutliche Verdikt. Im Halbfinal kommt es nun zum Rencontre mit den Fininnen.