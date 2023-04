An den Titelkämpfen in Sheffield störten Umweltaktivisten den Betrieb.

Mehrere Protestaktionen haben an der Snooker-WM in Sheffield für Verstimmung gesorgt. Nach Beginn des Matches zwischen den Engländern Robert Milkins und Joe Perry sprang ein Mann auf den Tisch und überdeckte die grüne Spieloberfläche mit einem orangefarbenen Pulver aus einem Beutel. Die Partie musste vertagt werden, nachdem der Tisch zunächst mit einem Staubsauger gereinigt und schliesslich neu bezogen worden war.

Legende: Versetzte Zuschauer und Spieler im Crucible Theatre in Aufregung Der Aktivist von «Just Stop Oil». Keystone/AP/Mike Egerton

Zur Aktion bekannte sich in den sozialen Medien die britische Umweltaktivistengruppe «Just Stop Oil».

Auch am anderen Tisch im selben Raum des Crucible Theatres kam es zu einem Zwischenfall. Eine Frau versuchte sich laut Eurosport am Tisch festzukleben. Der belgische Schiedsrichter Olivier Marteel ging jedoch dazwischen. Der Nordire Mark Allen und der Chinese Fan Zhengyi konnten ihre am Vormittag begonnene Partie nach einer kurzen Verzögerung wie geplant fortsetzen.

Beide Aktivisten wurden dem Sicherheitspersonal übergeben. Zwischen den beiden Tischen gibt es eine Trennwand.