NFL: Buccaneers werfen Saints raus

Tom Brady hat die Tampa Bay Buccaneers im Playoff-Viertelfinal der NFL gegen die New Orleans Saints zu einem 30:20-Erfolg geführt. Der 43-jährige Brady, mit 6 Siegen im Super Bowl erfolgreichster Quarterback der Geschichte, erzielte einen Touchdown und warf 2 Pässe in die Endzone. In der Regular Season hatten die Saints im Direktduell noch 2 Siege gefeiert. Im Halbfinal beziehungsweise im Final der National Football Conference treffen die Buccaneers am Sonntag auf die Green Bay Packers.

Auch Super-Bowl-Champion Kansas City Chiefs steht im Conference-Final, bangt aber um den Einsatz von Quarterback Pat Mahomes. Der 25-Jährige musste gegen die Cleveland Browns mit einer Gehirnerschütterung vom Feld. Die Chiefs gewannen mit Ersatzmann Chad Henne 22:17 und treffen im Endspiel der AFC auf die Buffalo Bills, die bereits am Samstag die Baltimore Ravens (17:3) ausgeschaltet hatten.