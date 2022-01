Legende: Wurde von Washington ausgebremst Nashville, hier mit Philip Tomasino (unten). Keystone

NHL: Nashville verliert

Ohne den in Quarantäne steckenden Captain Roman Josi hat Nashville in der NHL die 1. Niederlage nach 7 Siegen kassiert. Die «Preds» unterlagen Washington auswärts 3:5. Dagegen beendeten die New Jersey Devils mit einem 4:3-Sieg bei Buffalo eine Serie von 6 Niederlagen. Nico Hischier, der zuletzt auf dem Covid-Protokoll figuriert hatte, spielte erstmals seit dem 10. Dezember und gab einen Assist zum 1:0.

00:13 Video Hamilton trifft, Hischier holt sich einen Assist Aus Sport-Clip vom 30.12.2021. abspielen

NHL: Quarantäne-Zeit verkürzt

Die NHL modifizierte nach 70 wegen Covid-19 verlegten Partien ihre Quarantäneregeln für positiv getestete Spieler. Bereits nach 5 Tagen dürfen sie nun aus der Isolation zu ihren Teams zurückkehren, wenn sie geimpft sind und einen negativen Test oder einen Test mit einer geringen Viruslast vorlegen. Ähnliche Regelungen haben auch die NBA und die NFL eingeführt.

NBA: Hawks verlieren erneut

Die Baisse der Atlanta Hawks in der NBA hält an. Mit einem 117:131 bei den Chicago Bulls bezogen die Hawks die 5. Niederlage in den letzten 6 Spielen. Der Genfer Center Clint Capela liess sich 8 Punkte und am zweitmeisten Rebounds (16) gutschreiben.