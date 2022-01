Basketball: Capelas Hawks siegen ohne Young

Clint Capela und Atlanta haben in Sacramento einen 108:102-Erfolg gefeiert. Die Entscheidung fiel in den letzten 40 Sekunden der Partie. Capela steuerte 11 Punkte und 14 Rebounds zum Sieg bei. Die Hawks mussten dabei ohne den am Rücken verletzten Superstar Trae Young, der zuvor gegen Portland noch 56 Zähler geworfen hatte, auskommen. Weiter fehlten etliche Akteure aufgrund des Covid-Protokolls, in Sacramento brachte Atlanta nur eben 8 Akteure aufs Matchblatt. Dass davon jedoch gleich deren 6 zweistellig punkteten, bescherte den Hawks den 3. Sieg in den letzten 9 Spielen.

Basketball: Ungeimpfter Irving gibt Saisondebüt

Impfskeptiker Kyrie Irving feierte endlich sein Saisondebüt in der NBA. Der Superstar stand beim 129:121-Sieg seiner Brooklyn Nets bei den Indiana Pacers erstmals in dieser Spielzeit auf dem Feld und erzielte dabei 22 Punkte. Die ersten 35 Saisonspiele hatte Irving verpasst, da er eine Impfung gegen das Coronavirus verweigert. «Oh Mann, das war unglaublich», sagte Irving, der aufgrund der New Yorker Impfvorschriften unter anderem keine Heimspiele in Brooklyn bestreiten darf.

Eishockey: Penguins mit 9. Sieg in Serie

In der NHL feierte Pittsburgh den 9. Erfolg de suite. Die Penguins setzten sich zuhause dank einem starken Endspurt 5:3 gegen St. Louis durch. Im Schlussdrittel stellten Sidney Crosby und Evan Rodrigues innert 12 Sekunden von 2:3 auf 4:3. Die einzige weitere Partie, die im wegen Corona ausgedünnten Spielplan auf dem Programm stand, endete mit einen 4:2-Heimerfolg für Toronto. Die Maple Leafs fügten den Edmonton Oilers die 5. Niederlage in Folge zu. Daran konnte auch das 26. Saisontor von Liga-Topskorer Leon Draisaitl nichts ändern. Oilers-Superstar Connor McDavid (Corona-Protokoll) verpasste die Partie.