Legende: Knapp daneben ist auch vorbei Die Pittsburgh Steelers gehen gegen die Minnesota Vikings leer aus. imago images

NFL: Kein Steelers-Comeback

Die Pittsburgh Steelers haben in der NFL nur knapp ein historisches Comeback verpasst. Im 3. Viertel lag der Super-Bowl-Rekordsieger gegen die Minnesota Vikings bereits mit 0:29 zurück, ehe sich mit dem letzten Spielzug doch noch die Chance auf die Verlängerung bot. Doch der letzte Pass von Quarterback Ben Roethlisberger Sekunden vor dem Ende kam nicht an. Pittsburgh hätte als erstes NFL-Team ein Spiel der regulären Saison nach einem Rückstand von 29 oder mehr Punkten noch drehen können. Doch stattdessen verloren die Steelers letztlich mit 28:36.

NBA: 100. Triple-Double für James

LeBron James hat in der NBA den nächsten Meilenstein in seiner Karriere erreicht. Mit 20 Punkten, 10 Rebounds und 11 Assists gelang dem Superstar sein 100. Triple-Double. Vor ihm hatten mit Russell Westbrook, Oscar Robertson, Magic Johnson und Jason Kidd erst 4 Spieler diese Marke durchbrochen. Die 95:108-Niederlage der Los Angeles Lakers bei den Memphis Grizzlies konnte der 36-Jährige am Donnerstag aber nicht verhindern.