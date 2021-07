Baseball: MLB-Spiel nach Schiesserei abgebrochen

Eine Schiesserei vor dem Stadion der Washington Nationals hat in der Nacht auf den Sonntag in der Major League Baseball zum Abbruch des Spiels gegen die San Diego Padres geführt. Im 6. Inning waren im Innenraum und in der TV-Übertragung plötzlich in schneller Folge Schüsse zu hören, die Nationals forderten die verängstigten Fans auf, das Stadion zu räumen. Laut Polizeiangaben wurden bei der Schiesserei 3 Personen verletzt, darunter eine Karteninhaberin, die sich zu diesem Zeitpunkt ausserhalb des Stadions aufhielt. Ihre Verletzungen sind nicht lebensbedrohlich. Das Spiel soll in der Nacht auf den Montag fortgesetzt werden.

Legende: Beruhigung statt Spielstand Die Polizei informierte die Fans auf den Bildschirmen. imago images

Fussball: Mukhtar erzielt frühesten Hattrick der MLS-Geschichte

Hany Mukhtar hat im Trikot des SC Nashville MLS-Geschichte geschrieben. Der gebürtige Berliner erzielte beim 5:1 gegen Chicago Fire den frühesten Hattrick in der Liga-Historie. Mukhtar benötigte für seine drei Treffer (10./13./16.) nur 6 Minuten. Es war zugleich der zweitschnellste Hattrick in der nordamerikanischen Fussball-Profiliga. «Ein Tag, an den man sich erinnert», schrieb Mukhtar in seiner Instagram-Story, in der er den von seinen Kollegen unterschriebenen Matchball präsentierte. Chicago-Trainer Raphael Wicky verpasste die Pleite seines Teams. Er weilt derzeit wegen eines familiären Notfalls in der Schweiz.