American Football: Wilson hat OP hinter sich

Quarterback Russell Wilson von den Seattle Seahawks hat sich einer Operation am Mittelfinger der rechten Wurfhand unterziehen müssen. Einem Bericht zufolge wurden Wilson mehrere Schrauben eingesetzt, um den Finger zu stabilisieren. Der 32-Jährige hatte sich beim 17:26 gegen die LA Rams verletzt und fällt nun für mindestens 6 Wochen aus. Seit seinem Debüt 2012 hatte Wilson keine einzige der folgenden 165 Partien verpasst; er wies damit von allen aktiven Quarterbacks die längste Serie auf.

00:34 Video Seahawks-Coach Carroll: «Er konnte den Football nicht halten» Aus Sport-Clip vom 09.10.2021. abspielen

Basketball: Darf Irving mittrainieren?

Kyrie Irvings Impfstatus sorgt in der NBA weiter für Schlagzeilen. Der Spieler der Brooklyn Nets war auch beim Vorbereitungsmatch gegen die Milwaukee Bucks nicht dabei, was als Indiz dafür gewertet wird, dass Irving nicht geimpft ist. Weil in New York nur Geimpfte eine Sporthalle betreten dürfen, könnte der 29-Jährige seinem Team in der kommenden Saison zumindest in den Heimspielen fehlen. Wie ESPN schreibt, könnte die Trainingshalle als privates Bürogebäude eingestuft werden, womit Irving bei Trainings und gewissen Auswärtsspielen teilnehmen dürfte.