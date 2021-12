NBA: Atlanta unterliegt den Bulls

Die Atlanta Hawks mit dem Schweizer Clint Capela verlieren zum 8. Mal hintereinander ein Heimspiel, diesmal mit 118:130 gegen die Chicago Bulls. Capela steuerte gegen die Bulls 8 Punkte und 16 Rebounds bei. Atlanta legte gegen die Bulls einen Blitzstart hin und führte 25:16. Nach fünf Führungswechseln in der ersten Halbzeit gerieten die Hawks Ende des zweiten Viertels wieder auf die Verliererstrasse: Aus einem 46:51-Rückstand machten die Bulls eine 65:56-Führung. Diesem Rückstand lief Atlanta bis zuletzt erfolglos hinterher.

NFL: Aktuell 106 Spieler auf Covid-Liste

Trauriger Rekord in der Football-Profiliga NFL: Wie die Liga bekannt gab, wurden am Montag insgesamt 106 Spieler der 32 Teams auf die Covid-19/Reserve-Liste gesetzt. Insgesamt wurden im Dezember bisher 521 Spieler in das Corona-Protokoll aufgenommen.