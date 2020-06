Legende: Bald wieder Action Ende Juli soll die NBA-Saison fortgesetzt werden. imago images

Basketball: Frist für Saisonende gesetzt

Die nordamerikanische Profiliga NBA will die aufgrund der Corona-Krise unterbrochene Saison bis Mitte Oktober abschliessen. Wie ESPN berichtete, soll ein mögliches entscheidendes siebtes Spiel des Playoff-Finals spätestens am 12. Oktober stattfinden. Die NBA und die Spielergewerkschaft NBPA befinden sich noch in Verhandlungen über die Formalitäten zur Wiederaufnahme der seit Mitte März ruhenden Spielzeit. Laut ESPN soll die Liga am 31. Juli mit 22 Mannschaften fortgesetzt werden – für 8 Teams wäre die Spielzeit dann vorzeitig beendet.

Football: Keine Trainingslager für NFL-Teams

Die NFL-Teams müssen ihre Saisonvorbereitung komplett zu Hause absolvieren und dürfen wegen der Corona-Krise nicht in ein Trainingslager an einen anderen Ort fahren. Die meisten Teams in der stärksten Football-Liga der Welt sind üblicherweise ohnehin nur auf ihrem eigenen Trainingsgelände aktiv. Die NFL-Saison soll planmässig am 10. September beginnen. Derzeit ist Mannschaftstraining verboten, die Anlagen sind momentan für Trainer und Spieler gesperrt.