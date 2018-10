American Football: Rekord von Oldie Vinatieri

Der vierfache Super-Bowl-Sieger Adam Vinatieri hat in der NFL sein 566. Field Goal erzielt. Der 45-jährige Kicker der Indianapolis Colts übertraf mit seinem 42-Yard-Goal die bisherige Bestleistung von Morten Andersen.

NBA: Glänzender James verliert bei Lakers-Debüt

Unter den gespannten Blicken von 13'500 Zuschauern in San Diego hat LeBron James sein Debüt für die Los Angeles Lakers gegeben. In einem Testspiel gegen die Denver Nuggets gelangen der 33-jährigen Neuerwerbung in gut 15 Minuten Spielzeit 9 Punkte, 3 Rebounds und 3 Assists.

NHL: Fiala trifft für die Predators

Vier Tage vor dem Saisonstart der Nashville Predators hat Kevin Fiala seinen 2. Pre-Season-Treffer erzielt. Der Ostschweizer Flügel traf beim 5:4-Overtime-Sieg über die Carolina Hurricanes zum zwischenzeitlichen 2:1.

Nascar: Blaney profitiert von Chaos-Schlussrunde

Ryan Blaney hat das erste Rennen im Charlotte Motor Speedway gewonnen – auf kuriose Weise: Die Führenden Martin Truex und Jimmie Johnson nahmen sich bei einem Crash in der letzten Kurve gegenseitig aus dem Rennen: